台北市信義區影城中庭，19日發生噁心的「當街潑屎」攻擊事件，一名身穿黑衣、戴口罩男，突然拿滿滿一桶的屎糞水，從長髮妹頭頂淋下，長髮妹渾身沾滿汙穢物，全身無一處倖免；但事後長髮妹表示不會提告，而臉書似乎曾透露是因為家人債務關係，導致被潑及，但現在有網友起底，其實是長髮妹本人「有問題」。

長髮妹遭網友起底（圖片取自／爆廢公社公開版）

網友在臉書社圖「爆廢公社公開版」曝光一段對話，表示長髮妹會被潑屎，主要是因為她在外面欠錢，借到錢就封鎖對方，但卻有錢買名牌、買車、在夜店開包廂，且車子被爸媽拿去抵押還債，長髮妹卻上網說「車被偷」，該名網友說「若真的被偷，怎麼不報警」、「潑屎不提告，代表本身有問題」。

網友最後表示，大家都在找長髮妹這個人，但不清楚她究竟招惹到誰，笑虧「她蠻愛討拍的阿」，對話曝光引起網友熱議，直呼「可憐的人必有可恨之處」、「幸好只是潑屎」、「不提告一定另有隱情」。

遭潑屎的長髮妹，事發後曾在臉書PO文，表示「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭」等，並說也只能樂觀面對。

(中時新聞網)