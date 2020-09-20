澎湖南方四島國家公園轄管的東吉嶼，對面是鋤頭嶼無人島，日前委外淨灘人員登島淨灘時，卻意外發現一枚疑似已生鏽的老舊水雷，經工作人員通報軍方後，軍方派遣ˋ械彈處理小組前往檢視，確認非國軍制式武器，外觀相當類似是共軍過去使用的老舊的漂浮水雷，可能已在海上漂流已就後被沖上島上，目前將派員進行處理。

據了解，南方四島國家公園管理處日前委託8名工人前往東吉嶼鋤頭嶼無人島淨灘，工作人員一上島後不久，在礁岩上發現一枚外觀看似水雷的物品，直徑約1米長，由於水雷爆炸威力相當強大，足以將一艘軍艦炸成解體，如果不處理，若不慎有民眾前往島上採取海菜或釣魚，一旦引爆將會造成嚴重傷亡，管理處立刻通報澎防部未爆彈處理小組前往檢視。

他們於18日一行人約8人左右，前往東吉嶼鋤頭嶼無人島淨灘，登島在岸際便發現一枚疑似水雷物品，直徑約莫有1米長。（圖／民眾提供）

軍方根據民眾提供的照片外觀初步判斷，這枚水雷並非國軍現有的制式武器，經確認後，初步了解應該與共軍過去使用的老舊水雷相似，目前也正與海巡署溝通該如何處置。

民眾日前前往淨灘時，發現疑似共軍水雷，因此通報國軍相關單位。（圖／民眾提供）

軍方推測這枚老舊水雷推測可能為漂浮雷，順著潮水漂到澎湖的無人島，不過是否有爆炸的危險性，仍待軍方進一步釐清。

由於近日兩岸對峙情勢升高，國防部也證實18、19日兩日以來，共機頻頻越界，挑釁意味十足，我空軍廣播更首度以重話回嗆，「立即迴轉脫離，一切後果自負。」而現又傳出疑似共軍水雷，漂流至無人島，不只引發外界揣測，恐會引起民眾恐慌。

(中時新聞網)