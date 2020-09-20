澎湖南方四島國家公園轄管的東吉嶼，對面是鋤頭嶼無人島，日前委外淨灘人員登島淨灘時，卻意外發現一枚疑似已生鏽的老舊水雷，經工作人員通報軍方後，軍方派遣ˋ械彈處理小組前往檢視，確認非國軍制式武器，外觀相當類似是共軍過去使用的老舊的漂浮水雷，可能已在海上漂流已就後被沖上島上，目前將派員進行處理。
據了解，南方四島國家公園管理處日前委託8名工人前往東吉嶼鋤頭嶼無人島淨灘，工作人員一上島後不久，在礁岩上發現一枚外觀看似水雷的物品，直徑約1米長，由於水雷爆炸威力相當強大，足以將一艘軍艦炸成解體，如果不處理，若不慎有民眾前往島上採取海菜或釣魚，一旦引爆將會造成嚴重傷亡，管理處立刻通報澎防部未爆彈處理小組前往檢視。
軍方根據民眾提供的照片外觀初步判斷，這枚水雷並非國軍現有的制式武器，經確認後，初步了解應該與共軍過去使用的老舊水雷相似，目前也正與海巡署溝通該如何處置。
軍方推測這枚老舊水雷推測可能為漂浮雷，順著潮水漂到澎湖的無人島，不過是否有爆炸的危險性，仍待軍方進一步釐清。
由於近日兩岸對峙情勢升高，國防部也證實18、19日兩日以來，共機頻頻越界，挑釁意味十足，我空軍廣播更首度以重話回嗆，「立即迴轉脫離，一切後果自負。」而現又傳出疑似共軍水雷，漂流至無人島，不只引發外界揣測，恐會引起民眾恐慌。
(中時新聞網)
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