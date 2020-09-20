本周末玉山銀行與火腿隊聯合舉辦「台灣日」，效力火腿隊的王柏融本季對戰羅德5戰沒有安打，今日擔任第六棒、左外野手，首打席就敲高飛犧牲打，次打席更敲二壘打，為他本季對戰羅德首安，上次敲出長打已是8月的事，7局結束火腿以3比2領先。

火腿隊首局面對羅德先發投手美馬學就有好攻勢，平沼翔太開始連3棒都敲出安打，火腿先持得點，滿壘時王柏融首打席登板，敲出中外野高飛犧牲打，火腿添得第3分。

4局下1人出局後，王柏融次打席第1球就積極出棒，面對147公里直球敲出中間方向長打，王柏融站上二壘壘包，可惜接下來一、二壘有人時清水優心敲出雙殺打，王柏融沒有得分。

6局上半羅德隊佐藤都志也敲出2分炮，雙方僅1分差，7局下半王柏融在次上場，可惜遭到三球三振。

王柏融賽前對羅德出賽5場，共8打數都沒有安打，有1次三振，今日這支二壘打，是王柏融本季對上羅德首安。

(中時 )