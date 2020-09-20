87歲美國聯邦最高法院大法官金斯柏格18日辭世，美國總統川普19日在造勢大會上宣布，新的一周將提名一位女性候選人。

美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日才辭世，川普很快就出手，19日宣布將在本周提名一位候選人，他更透露，將會是一名女性。

87歲美國聯邦最高法院大法官金斯柏格18日因為轉移性胰腺癌併發症與世長辭，結束27年的大法官生涯，金斯伯格辭世，也讓由9名大法官組成的美國最高法院出現一個空缺，目前大法官中保守派與自由派各為5人及3人，川普上任後已經任命過2位保守派大法官，若再提名一名保守派大法官，未來美國司法體系恐更為保守。

不過綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，就在金斯伯格辭世後隔日，距離美國總統大選僅45天，川普19日就出手，他在北卡羅萊納州的造勢活動上宣布，將在本周提名一名大法官候選人，他更透露將會是一名女性。

川普先前特別讚美2名女性法官為可能的繼任人選，她們分別是芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）、及亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉哥亞（Barbara Lagoa）。川普提名人選後，還需要參議院以簡單多數投票通過，目前參議院是由共和黨以53對上47席占多數。

不過並非所有共和黨人都支持川普現在提名新任大法官，緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）周六表示，「為了對美國人民以示公平，最高法院終生職務的懸缺應該由11月3日選出的總統決定，不管是獲得連任的總統或者是新選出的總統。」

不過路透社指出，就算拜登贏得11月大選，民主黨也在大選中拿下參議院多數，川普及共和黨仍能在明年1月20日新總統及議員就職前通過任命新任大法官。

川普周六上午表示，共和黨「有義務」不延遲填補最高法院的空缺。金斯柏格生前最熱切的盼望是，在新任總統就任前，她的位置不會被別人取代。

(中時新聞網)