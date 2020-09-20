陳時中讚謝金河「吃豬睪丸腦筋好」醫：有風險

衛福部長陳時中日前接受電視節目專訪時，主持人謝金河談及小時候喜歡吃豬睪丸炸麻油，他笑回，難怪你現在腦筋很好，體力又讚，引發爭議，他則在19日回應，那只是一種長輩常說的民俗講法。對此，雲林菜農林佳新則在臉書說，陳部長在講的長輩說我真的不訝異，因為早期農村社會真的傳言很多，「但畢竟社會進步了怎還有這種迷思，而且還是部長這種學者拿出來講，真的很扯！」

財經專家謝金河在節目中和陳時中大聊養豬經驗，謝金河表示，「我們家小時候也養豬，當時我的責任就是當母豬生小豬時徹夜戒備，避免小豬因母豬翻身被壓死，等到小豬成長幾周後要閹割，家人就會拿豬睪丸去炸麻油，而當時我就專門吃那個。」對此，陳時中回應，「難怪你腦筋很好，體力又讚！」

林佳新在臉書寫下，以前農家養些豬當額外收入是正常，就連他到十多歲都還要煮一些菜跟廚餘混合飼料給豬吃，因為家窮所以大家都很認真的飼養與照顧，畢竟這是全家除了種菜種稻之外能利用多餘時間賺錢的「大動物」，一般來說豬閹割後的睪丸都會有人預約購買，對他們來說就是多點業外收入，總之就是節省啦能多賣點錢就多賣點。

至於，到底有沒有「吃豬睪丸真的能變聰明跟體力比較好嗎？」林佳新直言，吃的人他只聽過兩種理由，第一，壯陽；第二，民間傳說小孩尿床給他吃豬睪丸煮麻油，這道理到現在他都覺得很瞎，不過還真的很多人這麼做過；他也認為，以上兩個理由老實說都覺得是以前醫學不發達，所以才有這種迷思，「至於陳部長在講的長輩說我真的不訝異，因為早期農村社會真的傳言很多。」

不過，話鋒一轉，林佳新指出，「但針對這件事我真的不知道陳部長想強調的是啥，何必走心在豬睪丸，我是覺得很無聊，畢竟社會進步了怎還有這種迷思，而且還是部長這種學者拿出來講，真的很扯」。

最後，林佳新也狠酸，「畢竟我應該比一般人吃過更多豬睪丸，體力變好跟變聰明這說法，對我而言真的不覺得有辦法讓我變丁允恭這樣『位居高位，玩四不恭，才幹過人』，或許是豬睪丸的『神奇效果』在我身上沒有開啟但對陳部長來說有些人就是有辦法啟動『特殊功能』吧」。

(中時新聞網)