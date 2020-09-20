共軍連日派軍機擾台，甚至飛越海峽中線，挑釁意味相當濃厚。今（20）日疑似又發現共機行蹤，上午6點53分出現在我西南空域，遭我空軍廣播驅離。對此，國防部稍早表示，目前沒發現異狀。

一名許姓軍事迷今日在臉書PO出空軍廣播音檔，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域，高度2000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

美國軍機疑似今晨也出現在該空域巡邏，許姓軍事迷在臉書轉PO相關報導寫道，「美國空軍E-8C、美國海軍EP-3E、共軍KQ200？」

對於大陸動作頻頻，總統蔡英文今日出席活動時直言，這不就是武嚇，認為這些動作對大陸國際形象沒有幫助，也讓台灣人民更警覺，區域國家也能更了解大陸帶來的威脅性，呼籲大陸克制、不要挑釁，這不僅是兩岸問題，更是區域安全的問題，大陸存在是有一定的侵略性，也會帶來一定的威脅。

(中時新聞網)