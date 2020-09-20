台灣地震及颱風頻繁，近年來由於受到全球氣候異常的影響，天然災害發生的頻率大幅增加且破壞力驚人，災防告警訊息的傳遞更顯重要。氣象局配合【109 年國家防災日】，明(21)日上午將進行地震與海嘯全國防災演練，發布範圍內民眾之手機將接獲告警訊息。

政府每年持續推動「國家防災日」活動，以提升各界對地震等災害應變能力，今年訂於9月21日上午進行「地震與海嘯全國防災演練」，氣象局配合活動，將於當日透過「災防告警訊息服務(PWS)」於發布範圍內民眾之手機發布演練告警。

地震速報測試部分，將進行臨震應變「趴下、掩護、穩住」三動作 ，地震速報測試發布時間為上午9時21分，發布範圍為全國。

海嘯警報演練部分，海嘯警報測試發布時間上午10時整，發布範圍為沿海鄉鎮市區，未來如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難。

氣象局提醒，演練訊息將明確標示【109 年國家防災日演習】，民眾接獲演練告警訊息後無須驚慌，請自行演練避難相關措施(抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住)，若真有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有【109 年國家防災日演習】字樣，民眾應當採取立即避難措施。

(中時 )