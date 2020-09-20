不少女性怕坐式公廁髒亂，常半蹲解尿。泌尿科醫師說，解尿時半蹲，骨盆底肌肉收緊，影響尿道肌肉放鬆，久而久之可能排尿障礙甚至合併發炎，建議解尿應坐姿或蹲姿，別半蹲。

不少人常擔心外面公共廁所髒亂，可能感染傳染病，如廁時無不想方設法避免碰觸座墊，如選用蹲式馬桶，或採半蹲姿態（屁股懸在座墊上方）使用坐式馬桶。不過，用半蹲姿勢尿尿，在泌尿科醫師眼裡，可能是危險行為。

排尿是將膀胱所儲存的尿液向外排出，良好的排尿是可以較為快速的尿流速將尿液排出，且膀胱在排尿後只剩下極少的殘尿量。良好的尿液排空必須具備持續的逼尿肌收縮力，此收縮力必須持續到膀胱完全排空為止，另外必須要有放鬆良好的尿道外括約肌及骨盆底肌肉群。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑接受媒體聯訪時表示，臨床常見罹患骨盆底肌肉筋膜炎患者，有一部分與健身、重訓、過度使用骨盆底肌肉有關；但另一類高危險群則是喜歡翹腳、半蹲尿尿的女性。

張雲筑說，排尿時尿道應該放鬆，但半蹲會導致骨盆底肌肉夾緊，尿道就「束起來」，導致排尿停頓、尿速較慢，也比較容易尿不乾淨，膀胱殘尿多、容易頻尿。當殘尿比例愈高，膀胱壓力大，髒東西沒辦法順利排出，也增加泌尿道感染風險，嚴重者還會腎臟發炎、水腫。

泌尿科醫師張美玉也說，排尿時逼尿肌收縮、尿道括約肌要放鬆，但半蹲姿勢排尿會讓尿道沒辦法完全放鬆，尤其若長期習慣半蹲排尿，骨盆底肌肉緊繃、痙攣，久而久之尿道括約肌和逼尿肌不協調，會造成女性解尿尿速慢、解尿遲疑、殘尿多、解尿困難等。

張美玉表示，女性如果不想使用坐式馬桶，可找蹲式馬桶；若沒有選擇，只要用紙巾將馬桶墊擦拭乾淨，再撲上紙巾坐下，其實生殖器官不太容易碰到馬桶墊。臨床上倒是常見男性使用坐式馬桶排便，因生殖器官容易碰到馬桶墊，引發心理焦慮，擔心染病。

張雲筑建議，女性解尿應選擇「全坐」或「全蹲」，不要半蹲，若也可選擇幫助女性站立尿尿的工具。如果真的非得半蹲解尿，可使用按摩球按摩髂腰肌前後兩端，幫助修復。年輕女性可能不覺得半蹲解尿會造成困擾，但隨年齡增長，骨盆底肌過度使用的風險會增加。

台北榮民總醫院桃園分院院長、泌尿科醫師盧星華則說，女性使用坐式馬桶可能要擔心皮膚、大腿、會陰部位因接觸座墊導致的感染問題；另外臨床也常見女性排便後不知道擦拭應該由前往後，就算用水沖洗，也應該由前往後沖，導致常復發感染。

(中時新聞網)