經常帶藝人團出國的知名領隊「自由哥」驚傳驟逝，自由哥16日才在臉書悼念「小鬼」，結果18日倒臥在租屋處浴室門口，被發現時已明顯死亡，如同小鬼翻版；心血管專科師江碩儒說，雖然洗澡未被列入心血管疾病猝死的危險因子，但溫差過大會引發血管劇烈收縮，提高主動脈剝離、血栓等風險。

41歲、被稱為「藝人御用領隊」的自由哥王柏翔，在小鬼黃鴻升猝死兩天後，也倒臥在浴室門口猝逝，兩者超高的相似度引發討論；台北立巿聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒表示，臨床上猝死有8成和心血管疾病相關、2成是腦出血，而誘發心血管和腦出血最主要的危險因子之一就是溫差。

江碩儒說，溫差過大會導致血管劇烈收縮，而人的血管分三層，若三層血管收縮的程度不一，加上本身有血管硬化或狹窄等問題，就很容易造成血管破裂，導致主動脈剝離；另外血管劇烈收縮，會使內層細肥狹窄情形更惡化，易導致血栓或血管內層剝落物無法通過，造成血液供給不足或血管破裂。

江碩儒說，溫差過大的情況除了冬天，還有就是泡熱水澡後馬上吹冷氣，若是泡熱水澡時又未適時補充水分，造成身體脫水、血液變濃稠，誘發心血管疾病的機率又會更高。

江碩儒指出，心血管疾病致病主因是三高，包括高血壓、高血糖、高血脂，另外家族病史也是重要因素；近年隨著飲食西化、作息改變，罹患心血管疾病的年齡層大幅下降，20年前臨床判斷心血管疾病的年齡平均是50到55歲，如今已降至40歲，甚至30幾歲心肌梗塞也並不少見，建議年輕人要注意飲食、勿常期熬夜，讓心血管疾病提早上身。

(中時新聞網)