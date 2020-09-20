佐登-KY（4190)大啖兩岸醫美商機，首家在台灣異業結盟診所20日在彰化員林開幕。執行長陳佳琦表示，第三季起將砸下近2億資金，加速腳步，在年底前再完成高雄、台中、桃園、新竹、台北、台南等合計7家醫美診所。

另外，已率先布局的大陸醫美市場，除了現有廣州、廈門、成都、武漢、長沙等5家診所外，預計三年內將再增加五家分院，為醫美事業添加新勢力。

陳佳琦表示，佐登妮絲全球擁有700多家美容SPA門市、總會員數超過30萬人，看好兩岸醫美市場的龐大商機，首創美妍SPA與微整輕醫美的結合，2018年登陸跨足醫學美容成立「佐登微爾」品牌。

佐登微爾醫美診所不做動刀整型而是主打輕醫美課程，包括光電類的逆時光藍寶石雷射、晶亮透白超皮秒、極限音波拉提，以及針劑類的美白點滴、玻尿酸、凍齡針等，藉由傷口小、疼痛少、恢復快的微改變，讓肌齡留在最美時光並加強個人獨有特色，專屬美麗變得輕鬆容易。

受新冠疫情影響，佐登今年營運表現不如預期，前八月合併營收16.25億元，年減21.25％。上半年EPS也僅0.64元。不過，隨著兩岸會員回流率已達九成，該公司自第三季起營運漸入佳境，9月搭上周年慶促銷開跑、「佐登微爾」員林店開幕，以及大陸醫美市場回溫，預期9月營收成長可期。

法人表示，隨著台灣醫美診所陸續開設，加上雙11和雙12效應，佐登第四季營收將是今年最高峰，預估其2020年整體營收上看29億元、年減約一成，EPS有機會力拚5元。

(工商 )