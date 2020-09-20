總統蔡英文今（20）日表示，美國國務院次卿柯拉克來台，涉及台美經濟合作不同層次、議題討論，收穫豐碩，對印太地區、5G安全、數位科技發展、能源及基礎建設等領域，及全球供應鏈重組各項議題，雙方都有一些基本原則共識，盼能及早進行台美經濟對話。

總統指出，相信透過這次廣泛、面對面交流，對於要面對後疫情時代的全球經濟局勢具有正面意義，希望雙方就相關議題與合作項目，積極準備進行討論，以共同促進台美間更友好、密切的夥伴關係。她說，台灣半導體與資通訊產業，絕對是全球供應鏈的關鍵力量。

蔡英文與內政部長徐國勇、內政部次長花敬群今日出席危老與都更博覽會活動，媒體詢問柯拉克到官邸晚宴中，台積電創辦人張忠謀是唯一受邀的民間企業是否有特別意義。蔡總統說，張忠謀不僅是代表台積電，也是台灣科技產業代表，更三度代表總統參與亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議。

蔡英文指出，張忠謀在台灣產業代表性或整體政策代表性，都讓她覺得在重要聚會裡有張忠謀的參與，更能掌握世界的趨勢，也讓世界更了解台灣情況。台灣半導體產業與資通訊產業，絕對是全球供應鏈的關鍵力量，要努力成為可以保護自己、也能被世界信賴的資通訊產業，盼全力搶占全球供應鏈核心地位。

蔡總統說，柯拉克率團來台灣訪問，代表這幾年關係很重大的進展，柯拉克是41年來訪台最高層的國務院官員，顯示美國政府對李登輝及對台灣民主化貢獻的敬意，充分展現台美兩國共享民主價值的夥伴關係。對於美國政府採取實際行動，展現對台灣支持表示感謝。

蔡總統說，台美關係有很多實質進展，雙方交流更加密切，這次柯拉克來台訪問期間，無論在總統官邸晚宴或到行政院拜訪，並與許多部會官員對談，都有涉及台美經濟合作不同層次、議題的討論，她聽取簡報後，收穫確實豐碩，「讓我對台美經濟進一步合作有信心」。

(工商 )