陸委會主委陳明通今日下午至土城出席活動時，遭媒體問到對親民黨務顧問黎建南針對中共軍機頻擾台的「雞飛狗跳」說、海峽論壇等事有何看法，陳明通對相關問題完全不回應，僅說交由陸委會發言人邱垂正統一回答，參加完活動後即快步離開。

(中時 )