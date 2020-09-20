中共軍機頻擾台 陸委會主委陳明通不願回應 15:442020/09/20 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳明通面對中共軍機頻擾台等敏感議題皆不願回應。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會主委陳明通今日下午至土城出席活動時，遭媒體問到對親民黨務顧問黎建南針對中共軍機頻擾台的「雞飛狗跳」說、海峽論壇等事有何看法，陳明通對相關問題完全不回應，僅說交由陸委會發言人邱垂正統一回答，參加完活動後即快步離開。 (中時 ) #陳明通 #陸委會 #共機擾台 #親民黨 #黎建南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美台關係升級 共軍實戰演練 國軍機艦掛彈應變 台海九月危機 戰雲密布 04:102020/09/19 政治要聞 國民黨反對共軍對台軍事威脅 籲中共應宣布放棄武力犯台 19:542020/09/19 政治 19架共機再擾台 連兩天越海峽中線 國防部說話了 11:362020/09/19 政治 踰越海峽中線 我方廣播驅離罕見強硬 19架共機再擾台 國軍嗆後果自負 04:102020/09/20 政治要聞 對話變調 民進黨裡外不是人 04:102020/09/20 時論廣場 美次卿訪台 共機擾台 江啟臣籲兩岸儘速恢復對話 15:262020/09/19 政治 連戰籲維繫和平 台勿淪棋子 04:102020/09/20 政治要聞 共機連2日越過台海中線 陳其邁譴責大陸是麻煩製造者 16:432020/09/19 政治 台美經貿會前會 聚焦供應鏈重組 04:102020/09/19 政治要聞 海峽論壇 劉結一會見台灣嘉賓代表 10:282020/09/20 兩岸 政治熱門新聞 大陸人「會在意台獨嗎？」年輕妹妹聽到回應後臉色變了 - 政治 2022台北市長街頭民調 這兩人支持度逆轉跌破眼鏡 - 政治 韓國瑜選台北市長？天龍國人真實心聲曝光 - 政治 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 共機擾台準備武統？BBC專訪陸權威人士 答案終曝光 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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