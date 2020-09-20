民眾可憑地圖品嚐「有機食材便當競賽」冠軍的「銘心御便當」。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣是全台有機大縣，縣府成立有機農業辦公室，藉「有機食材便當競賽」，鼓勵縣內業者開發有機食材便當，並製作便當地圖供民眾按圖品嘗14家業者特製有機美食，讓民眾可享用低熱量、少負擔的健康餐點。

花縣府7月攜手花蓮市農會辦理「有機食材便當競賽」，14家具食品衛生優良評核(GHP)合格的餐飲業者及食品業者，使用市農會提供的有機食材，研發設計含有在地有機食材占比50％以上的便當，經評選後，有3家業者榮獲前3名，其餘11家獲特選，均編列在剛推出的有機風食材便當地圖上。

有機便當競賽前3名分別是銘師父餐廳的銘心御便當、美侖飯店的法式蜂蜜芥末舒肥里肌肉便當及遠雄悅來大飯店的悅香梅子雞；另有11家榮獲特選便當，包括理想大地的機不可失、花玉自助餐的照燒漢堡排雪裡紅菜飯、翰品酒店的翰您饗受有機人生、麗池飯包的風和日麗健康人生等，以及由台鐵餐旅服務總所車勤服務部花蓮分部製作的搖滾豬雙味便當也上榜。

縣長徐榛蔚表示，舉辦「有機食材便當競賽」後，將極具花蓮特色獨有的美味便當製作成地圖，擴大行銷縣內有機食材能量，加上近年民眾重視健康養生，且每份便當只要100元，民眾可用實惠價格享用健康可口的有機餐點。

市農會總幹事蔣淑惠表示，目前有機便當地圖已推出，可至花蓮火車站前花蓮縣旅遊服務中心等多達25處索取，或至縣府官網查詢，選購請務必認明貼有「2020花蓮瘋有機─有機風食材便當貼紙」的有機風食材便當。

花縣府與市農會為鼓勵民眾響應有機農業、永續經營及友善環境政策，即起至11月30日止，民眾只要預定購買有機風食材便當10個，憑訂購發票至市農會花商超市，即可兌換有機風食材便當保鮮盒和提袋1組，數量有限送完為止。

(中時 )