日本演藝圈持續不平靜，繼三浦春馬、蘆名星後，《血色星期一》系列又有一名演員過世，是80歲資深男星藤木孝，因現場留有遺書，警方也朝著輕生方向調查。

藤木孝出演過不少日劇和電影，今(20日)凌晨，兒子返家發現他已過世，享壽80歲，藤木孝的經紀公司表示，3月開始受到新冠肺炎疫情影響，他的工作量銳減，加上他已高齡80歲，所以也減少外出，多在家中度過。

不過藤木孝原本已接下明年1月演出音樂劇《遊行》，現卻傳出噩耗，而警方發現在他的遺書中，寫道：「沒有自信繼續當演員」，研判他為輕生。其實，藤木孝以歌手身分出道，歌舞實力備受肯定，後轉型演員，從反派演到刑警，演出作品包括《太平記》、《篤姬》、《天才駭客F》、血色星期一》第二季、《龍醫4》和電影《正宗哥吉拉》等。

三浦春馬和蘆名星是《BLOODY MONDAY》（天才駭客F／血色星期一）第一季演員，兩人先後輕生，現在出演第二季的藤木孝也疑似輕生過世，令外界感到惋惜與難過。

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