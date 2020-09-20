日本女星蘆名星14日被哥哥發現倒家中死亡，享年36歲，蘆名星身旁沒有遺書，警方第一時間朝自殺方向調查，而蘆名星的家人18日則低調為她舉辦喪禮，所有儀式從簡，連遺照都沒有準備。

蘆名星14日過世後，她的親友在18日已非公開形式為蘆名星舉行喪禮，家人與親友共約50人出席，現場一人拿一朵花獻給蘆名星，送她最後一程，由於家屬相當低調，典禮一切從簡，連蘆名星的遺照都沒有準備。

根據日媒報導，家屬是因蘆名星走得太突然，為此而傷心難過、沒有時間準備，只希望可以低調處理蘆名星的後事，而蘆名星經紀公司的社長，則是在喪禮當天在推特上發文懷念老友，不捨蘆名星年紀輕輕、36歲香消玉殞。

蘆名星是2002年以模特兒身分出道，身材高挑、氣質冷艷的她，在戲劇、電影都有亮眼表現，蘆名星2006年還曾參加日本、加拿大、義大利合作電影《SILK》演出，讓她擠身國際演員的行列，而蘆名星近年加入長壽劇《相棒》飾演記者，不料她卻在14日離開人世，讓外界都感到震驚又不捨。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)