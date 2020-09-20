西湖水通伯柚子農莊以預約制開放採果體驗，吸引各地遊客造訪，親子採下柚子帶回家細細品嘗。（何冠嫻攝）

西湖水通伯柚子農莊有許多50年老欉，種出的文旦柚皮薄多汁，風味口感俱佳，為中秋品柚首選。（何冠嫻攝）

中秋節將至，西湖柚子盛產，推廣行銷柚果外，更推動果園採柚體驗。其中「西湖水通伯柚子農莊」有著50年老欉文旦，果肉細緻香甜，擄獲消費者味蕾，並以預約制開放採果體驗，吸引各地遊客造訪，親手摘下後帶會佳細細品嘗。

西湖水通伯柚子農莊的負責人吳昌隆為農3代，為傳承阿公吳水通對柚子的精神與熱情，返鄉學習栽種柚子，從原本的汽修廠技師，改為戴起斗笠到柚子園拔草、除枯枝，並將家裡的傳統柚園，以阿公的名字建立品牌，打造「西湖水通伯柚子農莊」。

吳昌隆表示，1959年阿公種下西湖鄉第1批柚子樹，因為西湖多為山坡地形，柚子種在山上，為方便管理與採摘將柚子樹矮化，樹齡皆已50多年，為始祖級老欉。水通伯柚子的老欉文旦柚香甜美味，廣受消費者青睞。吳昌隆在阿公指導下傳承品質，並網路行銷、包裝、建立分級制度，更參加國家產銷履歷認證，提升家鄉50年老欉文旦新價值，2016年獲農委會遴選為第3屆百大青農，打響西湖柚子名聲。

吳昌隆持續精進柚子行銷推廣，水通伯柚子農莊並以預約制開放採果體驗，吸引各地遊客小試身手，體驗一日柚農。吳昌隆指出，剛採下來的柚子表皮仍堅硬、顏色青綠，須放置通風處「辭水」，靜置讓柚子消水、變軟且果皮轉為黃色， 風味與口感才最佳。

(中時 )