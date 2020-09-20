高雄市長陳其邁上任後，要把2年當4年來拚，努力實踐他選前的政見。陳其邁表示，找工作是年輕朋友畢業後面臨的挑戰，他在高雄推行「產業轉型+增加就業+快速媒合」三項政策，3箭齊發，要為高雄創造更多工作環境，力挺青年就業。此篇po文引來近兩萬網友喊讚。

陳其邁在臉書發文表示，找工作是年輕朋友畢業後面臨的第一個挑戰。政府的責任，就是要營造好的經濟環境、創造更多就業機會。讓年輕學子在畢業之後，能夠有不同的就業選擇，跟人生的志趣結合，在故鄉圓夢。

陳其邁指出，現在是投資台灣的時刻，更是投資高雄最好的時機。疫情加速帶動全球供應鏈重組，從橋頭科學園區、到整體投資環境改善，高雄市政府 一定是最積極跟中央合作、提供廠商最好服務的地方政府，能協助企業解決投資碰到的困難，也能讓年輕朋友在家鄉就能有更好更優質的工作機會。

「辛苦努力、認真打拚」是高雄的精神，從過去輕工業到重工業時期，高雄造就充滿創新、尋夢的國際港灣城市，帶來新的契機。陳其邁強調，要迫切解決青年就業問題，也必須短期、快速、有效的來協助媒合。未來市府將結合勞工局、經發局等各局處，做到產業轉型、增加就業，並積極拋出就業資訊，舉辦更多中小型徵才媒合活動，服務和協助高雄的畢業生，快速媒合好工作，順利與社會接軌。

(中時新聞網)