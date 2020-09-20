台中市東海商圈新興路59巷發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，火苗爆飛到對街1戶民宅也遭殃，氣爆原因調查中。（台中市消防局提供）

砰！ 東海透天厝氣爆火衝對街 延燒六戶釀四死

台中市東海商圈19日清晨4時許驚傳民宅氣爆，大火除釀成4死1傷慘劇，還波及4棟透天厝全毀，一戶玻璃破碎。其中一名受害屋主無奈表示，去年才花200萬元整修房子，準備給在國外的孩子回來住，如今2間房子在氣爆中受損，真的欲哭無淚。

台中市東海商圈新興路59巷19日清晨4時17分發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，包含陳姓一家3口及一名73歲的老房東。而巨大的火勢也造成多間房屋燃燒受損，包括11號、13號及12號全毀、7號、9號受損。

其中7號、9號同屬一位屋主，屋主夫妻今上午回到現場查看，忍不住連連嘆氣。據ETtoday報導，該屋主無奈表示，房子去年才花200萬整理，準備給2個在海外的孩子回來住，冷氣僅吹過1次；他嘆一生辛苦賺2棟房子，卻遭到氣爆無妄之災，自嘲「運氣是不是可以去買樂透了」。

這起火警經檢警消初步調查，陳姓死者一家3口陳屍樓層，找到打火機殘骸及開啟的20公斤瓦斯鋼瓶等4桶，不排除氣爆是人為因素造成，但詳細案發原因需等火場鑑定報告出爐才能釐清。

消防局指出，在氣爆發生的11號陳姓死者一家3口新興路民宅內，一共發現4桶的桶裝瓦斯，包括10公斤碳纖維外殼的桶裝瓦斯2桶，20公斤瓦斯鋼瓶2桶，分別在民宅地下室、2樓及3樓等。

陳男陳屍3樓的樓梯口，身旁有兩桶各為10與20公斤桶裝瓦斯；另一桶瓦斯位於2樓樓梯間，陳男身旁20公斤瓦斯桶氣閥已打開，其餘兩桶因嚴重燒毀無法辨識是否開啟。

地下室還有一桶20公斤氣閥已開啟的桶裝瓦斯，桶內還殘餘部分瓦斯；而陳男陳屍的樓梯處，發現一個打火機的頭部，底部塑膠已燒熔，全案俟火災鑑定報告出爐就能確定氣爆原因。

(中時新聞網)