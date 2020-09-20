台南西港慶安宮20日上午出動陣頭，前往西港新港天后宮舉行辛丑香科（第80科）取王船寶「舟參」儀式。（西港慶安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南西港慶安宮20日上午出動陣頭，前往西港新港天后宮舉行辛丑香科（第 80科）取「舟參」儀式，上午10點半由王船師林良太從神榕處取下王船寶「舟參」，現場近千民眾歡欣鼓舞。

有「台灣第一香」美譽之稱的西港慶安宮，王船「舟參」來源是香境內的神榕，並由造船師先進行揣「舟參」，選擇合格的樹幹依序編號，然後於千歲爺聖誕時桮選，今年由新港天后宮的神榕以11個聖杯高杯中選。

慶安宮神明轎班上午7時起程，沿途繞境前往新港天后宮，上午9點由慶安宮主委黃勝家率領副主委李子榮、總幹事方一峰及五主會、執事人員等，向千歲爺稟報後開始取「舟參」儀式。

王船寶「舟參」落地後，用紅布包覆吊掛上車，以鑼鼓、香陣迎回。方一峰表示，「舟參」尺寸有一定律，丑年9尺6寸、辰年9尺6寸4、未年9尺6寸8、戌年9尺7寸2，12年4科為一輪重頭再循環，接下來就等擇日王船造「舟參」開斧。

(中時 )