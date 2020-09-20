台南西港慶安宮20日上午出動陣頭，前往西港新港天后宮舉行辛丑香科（第 80科）取「舟參」儀式，上午10點半由王船師林良太從神榕處取下王船寶「舟參」，現場近千民眾歡欣鼓舞。
有「台灣第一香」美譽之稱的西港慶安宮，王船「舟參」來源是香境內的神榕，並由造船師先進行揣「舟參」，選擇合格的樹幹依序編號，然後於千歲爺聖誕時桮選，今年由新港天后宮的神榕以11個聖杯高杯中選。
慶安宮神明轎班上午7時起程，沿途繞境前往新港天后宮，上午9點由慶安宮主委黃勝家率領副主委李子榮、總幹事方一峰及五主會、執事人員等，向千歲爺稟報後開始取「舟參」儀式。
王船寶「舟參」落地後，用紅布包覆吊掛上車，以鑼鼓、香陣迎回。方一峰表示，「舟參」尺寸有一定律，丑年9尺6寸、辰年9尺6寸4、未年9尺6寸8、戌年9尺7寸2，12年4科為一輪重頭再循環，接下來就等擇日王船造「舟參」開斧。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。