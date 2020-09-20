中華郵政為讓「郵政VISA金融卡」更好用，增加儲戶辦卡意願，正規畫新增「悠遊卡」聯名卡功能。中華郵政透露，近期會將「郵政VISA金融卡」新增交通功能規劃案報交通部，再轉金融監督管理委員會審查。若一切順利，預計年底前，持郵政VISA卡即可搭乘交通公共運輸。

中華郵政副總郭純陽說，預計11月底與台北捷運公司推出「郵政VISA金融卡」聯名卡，新申請的郵政VISA金融卡可搭捷運、公車、Ubkie外，另可享特定商家優惠，舊的郵政VISA金融卡可辦理換新卡；近日將上報交通部，再轉交金管會。

2009年9月中華郵政公司發行「郵政VISA金融卡」，只要帳戶內有足夠存款才能刷卡消費，非信用卡，可防過度消費的卡債問題，但發卡速度仍比不上一般銀行的信用卡。

中華郵政公司統計，郵局存簿儲金帳戶超過3000萬戶，但目前發出的「郵政VISA金融卡」將近400萬張，有很大成長空間，希望在增加悠遊卡功能後，提升民眾辦卡意願，以達到600萬張為目標。

(中時 )