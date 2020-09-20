928教師節將至，教育部委託台灣家長教育聯盟今天在台北火車站一樓大廳舉辦「共響教師節」徵件活動頒獎典禮，在高中職海報競賽中獲得金獎的新北市復興商工學生吳佾芸，她的作品將老師和廚師進行連結，頗負創意，因此獲得肯定。

今年教師節，教育部舉辦一系列敬師前導活動，包括教師節徵件、上山下海開學趣等，透過實際行動，喚起社會大眾對教師節的重視，期讓謝師、敬師不再侷限校園，也透過提前開跑的各項活動，喚起大眾共同響應，讓滿滿的感恩在教師節前就充滿教師身旁。

今天在台北車站一樓大廳舉辦的「共響教師節」徵件活動頒獎典禮，為擴大各界共同參與，特別在「北車校園」中設置野餐區，參加者可以藉由互動等方式，兌換簡單茶點，並坐在野餐區中輕鬆享用。此系列活動期望透過各樣方式讓敬師謝師更貼近每個人的生活，也宣示親師生共同合作，營造和諧校園。

教育部次長蔡清華表示，老師對學生的影響很大，以他自己來說，就因為小學老師的因素，而有不一樣的人生。

蔡清華說，他讀小四時，媽媽就跟機車行老闆講好，兒子小學畢業後要來當學徒。不過當時要實施九年國教，小學老師問班上71位同學哪些人會升學，結果發現當副班長的他未舉手，老師就去找他媽媽，說應該讓他升學，他從此走上不一樣人生路，最後成為大學教授。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，他學生時期是住在基隆，沒看過木棉花，高中國文老師有次上課內容跟木棉花有關，特地到台北市羅斯福路撿了一些木棉花到課堂上來，這讓班上同學都喜歡上國文課。

今年「共響教師節」徵件活動，在高中職海報競賽中獲得金獎的新北市復興商工學生吳佾芸，將老畫成廚師。她表示，老師就像一名廚師，根據學生特點採取相應的教學策略，學生在老師細心的關照下，學習過程收穫滿滿。

(中時 )