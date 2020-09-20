今年滿70歲的前總統馬英九靠著每天練習鐵人三項保持健康。（中華民國鐵人三項協會提供）

天氣漸涼，2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽今天在舒適氣溫下進入第2天半程和半程接力賽，來自彰化藝術高中泳隊16歲小將江典祐，意外以1小時03分34秒首度拿下總排名第1；女子組接力賽去年冠軍潘昱婷1小時07分37秒順利完成2連霸，今年年滿70歲的前總統馬英九再以2小時12分10秒連四屆完賽，引起全場鐵人迷歡呼。

今天半程賽最受矚目的仍是已經連續四度參賽的前總統馬英九，他今天以過來人身份在賽前就提醒參賽選手要小心游泳時「人多腿雜」，馬英九雖然今年已滿70歲，仍順利比完三項到終場，不少鐵人搶著跟他合照，馬英九說：「今年天氣很涼爽，比的很舒服，今年因為跑步有往爬坡再上去多了150公尺，小小多增加了一點難度，但這次路跑距離也充份達到完整的5K距離。」

馬英九透露自己跑齡45年，但後來覺得單調就改練鐵人三項，而且保持每天勤練三項的習慣，他說：「我就騎車到游泳池，游完泳再跑步然後再騎回去，人家說，要活就要動，這樣才能長保健康。」

江典祐是目前鐵人三項協會潛力培訓的年輕小將之一，今年剛集訓完回彰化練車竟在比賽前兩周出車禍，一直到比賽前4天才恢復完整訓練，身上傷疤還未全好，他表示：「真的沒想到可以拿到冠軍，今年有特別加強跑步的基本動作，以及加速轉換區的速度，這也是我練習鐵人4年來第一次拿到總排名第1。」

女子組去年冠軍潘昱婷今年雖然沒有哥哥潘子易陪伴，但她跟另一名選手陳姵瑀合作，兩人合力騎完自由車後，潘昱婷在跑步的優勢下獨跑，但潘昱婷游泳時不小心吞了一大口湖水，讓她一直有做嘔的不舒服感，幸好她仍堅持到終點完成2連霸，她說：「感覺有比去年好，去年因為賽前摔車身體還不是很舒服下參賽，今年就正常都一路順順完賽。」

潘昱婷完成女子組半程2連霸。（中華民國鐵人三項協會提供）

(中時 )