經濟部長王美花（見圖）20日記者會上強調，台美雙方邁開很重要一步，針對政策交換意見，會談氣氛良好，雙方已有共識，會盡速展開正式對話。（陳怡誠攝）

美國衛生部長阿札爾、國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach），先後訪台，引發許多人對台美雙方更進一步合作的遐想，而經濟部長王美花在今日表示，台美雙方談及5G乾淨網路、供應鏈重組、新南向政策等議題，會談氣氛良好，雖非正式對話，但邁開很重要一步。雙方已有共識，會盡速展開正式對話。

近來台美互動頻繁，而總統蔡英文在8月時才以「基於國家經濟利益，以及符合未來總體戰略目標」，宣布將開放帶有瘦肉精的美國豬肉，引起國內譁然，在民眾強烈反對之餘，更有人對於台美的未來提出想像，指出民進黨政府宣布開放美豬之後，台美之間的經濟交流是否會產生「質的變化」？而前國民黨主席朱立倫也在黨內一片反對美豬的聲浪中，提出「若可以換來台美FTA，那他願意吃美豬」的說法。

而在美國務院次卿柯拉克訪台後，經濟部長王美花今日受訪時指出，台美雙方在5G乾淨網路、供應鏈重組、新南向政策等議題上面都有做出討論，並且會談氣氛良好，儘管該次談話並非官方上的正式對話，但是已經是台美交流中相當重要的一步，雙方在許多方向上已經有了共識，將會盡速展開近一步的正式對話。

(中時 )