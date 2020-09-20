中共軍機頻繁且大規模擾台，蔡英文總統今天譴責對岸的行為表示，「這不就是武嚇嗎？」她要呼籲中國自我克制 ，台灣也會持續落實國防自主，全面掌握和因應局勢，為維護區域和平做出努力。

蔡英文今天在臉書表示，她拚外交也要拚內政，假日也要來關心危老都更進度。媒體問她關於中共最近透過軍演、共機擾台的挑釁行為。「其實，我們一般講的文攻武嚇，這不就是武嚇嗎？」

她說，這些行為對中國的形象毫無幫助，也讓台灣人民及周邊國家更警覺、更了解中共政權的本質。她要呼籲中國自我克制 ，台灣也會持續落實國防自主，全面掌握和因應局勢，為維護區域和平做出努力。這幾天，她也跟來自美、日的朋友們見面，就提升彼此關係、面對後疫情時代的全球經濟局勢，互相交流。

蔡英文表示，我們走向世界的同時，內政也要繼續拚！今天她也出席了危老及都更博覽會，表達政府對危老都更政策的重視。經過四年多努力，危老及都更案件大幅上升，也創造出讓民眾住得安全、讓專業者帶動都市更新、讓都更促進產業蓬勃發展的「三贏」局面。「未來，我們會持續加速」。

她相信，只要全體國人團結一致，我們從外交到內政，一定都能站穩腳步，為台灣的下一個世代，拚出美好的未來。

(中時 )