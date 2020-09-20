明年元旦將開放含萊克多巴胺美豬進口，衝擊國內養豬業，高雄市長陳其邁、農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢20日上午特別與高雄養豬農民座談，討論高雄市養豬產業因應對策；陳其邁強調，高市優先加碼推出3項獨家方案，協助改善在地養豬戶飼養環境，後續還有6大行動將陸續推動。

這場座談會20日上午在橋頭舉行，包括高雄市養豬協會、田寮區農會及岡山區農會肉品市場等豬農及業界代表參加。

陳吉仲表示，農委會將密切與產業合作，共同推動養豬全面現代化轉型升級，期盼提高育成率、降低生產成本、改善經營環境、擴大外銷布局，完善養豬產業鏈加值等實質效益。

陳其邁則說，民眾最關心的是進口豬肉安全性，未來市府對進口豬肉的檢驗，會比現在的檢驗量能高出10倍，且高雄市的餐廳、賣場與市場現已有多達870處張貼國產豬肉標章，市府會持續鼓勵店家採用百分百國產豬肉，舉辦相關行銷活動，保障民眾消費安心。

此外，中央百億基金補助尚未到位前，陳其邁指出，市府「超前部署」推出3項「高雄獨家方案」，包括9月30日起發給每場養豬場4桶價值6000元的消毒劑、10月5日起補助養豬場除臭生物製劑1萬元、10月25日起全面補助1豬1劑豬瘟疫苗，盼改善養豬環境、降低經營成本、穩定豬農收益。

高市農業局表示，高雄市豬隻飼養量排名全國第六，共有457個養豬場，豬隻在養頭數計29萬4000頭，占全國總數約5％，產值38.82億。高雄市現有鳳山、岡山、旗山肉品市場及高雄肉品運銷公司等4家肉品市場，每日拍賣頭數約3500頭，每日屠宰量約2400頭，每日需求量約2100頭。

(中時 )