新北市八里區龜馬山紫皇天乙真慶宮主祀玄天上帝，每年農曆七月，均會舉行普渡法會，並將普渡物資分發給八里地區的弱勢家庭領用，另捐贈白米3,000斤及120份醬油、鹽、罐頭等澎拜物資包給新北市政府社會局，由市府統籌分配給新北市弱勢家庭，後續將提供八里、五股、蘆洲、淡水、石門、金山及萬里等8區的弱勢家庭，讓更多弱勢家庭可以受惠。

龜馬山真慶宮管委會主委陳文清表示，龜馬山每年都會帶領信眾一起進行普渡法會，法會結束後，八里區的弱勢家戶可以自行至龜馬山領取物資，另外，每年也固定捐贈予社會局，透過「新北市好日子愛心大平台」，可以讓信眾們的愛心，擴散至新北市其他有需要的角落，讓有需要的弱勢家庭都可以獲得協助。

社會局副局長許秀能表示，市府去年擴大成立「新北市好日子愛心大平台」，獲得各界熱烈響應，去年普渡期間受贈約2萬6,000斤白米及各式普渡物資，今年回應更熱烈，超過25個單位，普渡期間捐贈3萬6,000斤白米及各式普渡物資，透過信眾的捐贈，用溫暖佈施善心，補充弱勢家庭的生活所需，讓他們感受關懷與平安。

新北市好日子愛心大平台自108年6月開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至109年7月31日止， 共媒合9億7,356萬2,708元，包含物資市值 7億700萬9,491元，及捐款 2億6,655萬3,217元，超過198萬人次受益。

(中時 )