現年18歲的比利時王儲伊莉莎白公主今年8月下旬進入布魯塞爾皇家軍事學院接受4周的軍事訓練，比利時王室近日分享了伊莉莎白公主多張訓練照片，可以看到她英姿煥發的帥氣軍裝照。
伊莉莎白9月2日起在位於列日省比特根巴赫（Butgenbach）的艾爾森伯恩營地（Camp Elsenborn）正式開始軍事訓練。她的父親比利時國王菲力普也曾在1978-1981年進入皇家軍事學院接受軍訓。
布魯塞爾皇家軍事學院表示，在訓練過程中，伊莉莎白公主將學習保衛國家的價值觀，例如紀律、尊重、承諾和勇氣，以及射擊、行軍和迷彩偽裝等戰爭技術。
伊莉莎白公主從英國威爾斯今年5月自英國威爾斯的大西洋書院（高中）畢業後回國，決定跟隨父親腳步進入軍校受訓4周。由於疫情關係，150名入學的學生依照顏色被編列到不同的排，伊莉莎白公主被分到藍排。按規定，顏色不同，不得互相接觸。此外，必須隨時戴口罩，但吃飯與運動例外。
如果伊莉莎白通過訓練，將在9月25日獲頒藍扁帽，父母都將親自與會觀禮。
根據1991年生效的憲法條款，國王兒女同享王位繼承權。封號布拉班特女公爵（The Duchess of Brabant），伊莉莎白一旦繼位，將成為比利時史上第一位女王。
(中時 )
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