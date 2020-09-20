「里物門市」開幕週末門庭若市，農產品銷售相當活躍（黃立杰攝）

南投縣內農特產眾多，包括梅子、蜜餞、香腸等美味產品，水里鄉農會在推廣上不遺餘力，深耕在地超過一甲子，特選於9月19日、20日舉辦「里物門市、農民直銷站」開幕會，由行政院農糧署、南投縣政府、台電公司指導協辦，活動盛大且有多項好禮優惠，吸引在地人和觀光客前來。

南投縣水里鄉農會將原有的農特產品展售中心大改造，變身成明亮門市和農民直銷站，以全新的風貌、更多元的服務和實在的產品跟民眾見面。

特別設置的農民直銷站，鼓勵青農與農民所生產的蔬菜、水果可以透過農會的平台，直接上架呈現給消費者；產地直送的方式，也縮短運送距離，讓消費者可以在水里農會購得最新鮮的蔬果。

里物門市內也展售全國各農漁會的農特產品，品項多樣化，有冷凍魚貨、肉類製品、特調飲品還有各式限期、限量的商品，項目眾多，藉此增加農民收益並創造農村經濟。

「里物門市、農民直銷站」地點位於水里鄉民生路362號，周邊設有停車場，交通十分方便，大量的文創農產品相當吸引人，門市展售時間為每日上午8時30分至下午5時30分止；更多資訊可電洽水里鄉農會。

(中時 )