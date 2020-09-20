藝文風氣能提昇文化能見度，三重區公所今年邀請三重在藝文界頗負盛名的藝術家們，於9月19日至10月10日在三重綜合體育館一樓，舉辦藝術盛宴「賞藝三重」藝術家聯展，並於9月20日上午10時盛大舉辦開幕儀式，眾多藝術家齊聚一堂，令現場民眾享受藝術品同時，也能一窺大師風貌。

三重區長陳奇正表示，這次共有10位藝術家的作品展出，邀請了享譽書壇、曾榮獲第10屆全球中華文化藝術薪傳書藝獎及中華民國畫學會書法類金爵獎的書法大家連勝彥。國際知名的藝術家朱振南教授，其在桃園第一航廈機場的出境長廊文學光牆的《在旅行的路上》，飛揚的行草書法令無數旅人驚嘆。曾多次獲得國家工藝獎、以及文建會陶藝美質獎的陶藝家李國欽老師。

有高超雕塑石壺手藝的石藝家莊榮膺及有70多場展覽經驗的創新留法藝術家連瑞芬，造詣不凡的篆刻大師劉國棟，醉心於研古追新的故宮毛筆顧問陳耀文，全臺唯一手工製墨的陳嘉德。

另外，值得一提的是，已故剪黏及交趾陶大師陳天乞及其徒弟邱重義亦是行內頗有資歷的一位人物，更是首次展出交趾陶作品，師徒2人的作品皆可見於龍山寺、三級古蹟先嗇宮、臺北霞海城隍廟、三重崇德居等。每位藝術家的展出作品，讓這次的展覽呈現出豐富多元的文化藝術特質。

「賞藝三重」是三重在地藝術家共同發表的一個空間，為三重區增進文化的濃度，厚實藝術的底子，陳奇正表示， 「賞藝三重」滙萃的藝術饗宴，可以促進各界藝文學術的交流與觀摩，希望市民朋友藉由這次的展覽，能帶動地方藝術人文的風氣並且向下紮根。「賞藝三重」眾星雲集，歡迎各界熱愛藝文人士參觀指教。

(中時 )