現場吸引200多位支持者造勢，眾人還以機車繞行三民區7公里遊行。（袁庭堯攝）

總部強調，現階段目標要拼月底突破1萬2千份連署，衝過第一階段提案門檻。（袁庭堯攝）

罷免民進黨高雄市三民區市議員康裕成總部20日下午在三民區正式成立，吸引200多位支持者造勢遊行。總部強調，現階段目標要拼月底突破1萬2千份連署，衝過第一階段提案門檻。針對被罷免一事，康裕成僅強調她尊重不同的聲音。

三民區先前傳出，民進黨市議員康裕成、何權峰、鄭孟洳和時代力量市議員林于凱4人皆被列為罷免目標。總部表示，三民區支持者對康裕成最為反感，所以最後僅鎖定康裕成罷免。

罷免康裕成的總部被命名為「罷康站」。造勢大會上，「進口美豬、瘦肉精」話題砲火猛烈，市長陳其邁時任立委時說「開放瘦肉精進口、總統要下台」的言論更是輪番台上發言人被抨擊。

罷免發起人陳品宏強調，罷免康裕成的理由為，康曾涉及偽造文書及詐領健保費案，擔任議長期間並監督高雄氣爆45億元善款運用，也未徹查慶富案，還反對議會成立慶富案調查委員會。此外，還把議員總質詢時間從60分鐘降為45分鐘，剝奪問政權益。康問政質詢語帶嘲諷，只為羞辱他人。最重要的是，同意美國瘦肉精進口，只為政黨利益。

總部表示，在沒有政黨資源、奧援的情況下，未來會陸續在三民區各大市場擺攤廣邀連署。康裕成則回應，她還不知道自己被罷免的理由為何，但她尊重不同的聲音。

依2018年高雄市議員選舉結果來看，三民區選舉人數為27萬8810人，要罷免康裕成，第一階段連署提案至少要2789份，第二階段連署門檻為2萬7889份。

高雄市發起罷免市議員的行動，目前進度最快的為鳳山區黃捷及前鎮小港區陳致中，都已通過第一階段連署提案，進入第二階段連署中。

(中時 )