網紅反骨男孩成員蕾菈（Lyla）有張像鄧紫棋的明星臉，身材前凸又翹，又敢於在網路上分享兩性話題，吸引眾多男粉絲喜愛。最近她為工作拍攝時尚美照，薰衣草紫的西裝套裝展現知性氣質，沒想到裡面大膽穿上透明的上衣，渾圓的胸型幾乎被看光！

蕾菈18日在社群平台PO出一張照片，寫道：「在為孤獨感到痛苦的同時也正在享受，你看見的只是我想讓你看見的我。」照片中，她身處攝影棚裡，背後有一片粉紫色的光澤面背景，使畫面氛圍繽紛、迷幻，身上穿著淡紫色的西裝外套和長褲，化上精緻妝容、綁著低馬尾，呈現女性的優雅端裝氣息。

只不過她悄悄放大絕，西裝外套裡面僅有一件接近透明的上衣，雖然有花朵的圖案，仍遮不住傲人的D胸，讓不少網友看了狂噴鼻血，直呼： 「ㄏ好棒我整個放大」、「好辣」、「好性感」、「解封了麼」，蕾菈回：「偷偷的辣種」。

蕾菈作風大膽前衛，最近邀請交友平台上認識的男生來拍片，沒想到該名男性的職業是水電工，還帶了一位同業來，讓蕾菈直呼好刺激，故意開撩「你知道為何我有兩台吹風機嗎？因為我毛特別多。」隨後她問對方可以修別的東西嗎？遭到對方回「修肝嗎？」反將一軍。

(中時新聞網)