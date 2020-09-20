香港知名主播盧瑞盛2006年曾遇死劫，不慎自6樓墜樓，幸運生還，孰料卻驚傳昨天(9/19)早上一個平凡的日常時光，盧瑞盛看電視突然暈倒，送醫後不治身亡，享壽62歲，突如其來的死訊讓親友悲慟不已。

資深新聞主播盧瑞盛驚傳驟逝，平時身體健朗的他，昨天早晨在自家看電視，突然暈倒，一旁的妻子立刻報案求助，盧瑞盛即刻被送到醫院急救，但仍不治身亡，電視台主持人車淑梅於臉書po文分享了這個不幸的消息，悲痛哀悼摯友，盧瑞盛驟逝的消息也因此在朋友圈傳開。

車淑梅回憶兩人6月時還一同出席植樹活動，表示當時盧瑞盛體力充沛一馬當先，還幫她把植不完的小樹苗種完，更不忘提醒大會要感謝幕後團隊的細心用心，「盧瑞盛兄永遠懂得欣賞別人！」，突然的離去讓親友都沒辦法接受，但只能祝願他安息，據《星島日報》報導，盧瑞盛的一名友人表示，他平常熱愛運動，身體維持得很健康，沒什麼病痛，不知為何暈倒驟逝。

事實上盧瑞盛在2006年3月時，在鬼門關走了一遭，他當時為取得曬在窗台外冷氣機上的地毯，從跑馬地6樓住處窗台攀出，不慎失去重心墜樓，所幸途中有很多曬衣架等物品給了緩衝，他僅雙腿、腰即臀部受傷，只是墜樓時睡衣被衣架勾走，落地時只剩內褲，但人經治療後無大礙，不料如今卻以如此突然的方式離開，死因尚待進一步調查。

(中時新聞網)