好大的膽子！昨日上午在淡水舉行的李前總統追思告別禮拜，有一名65歲的李姓男子意圖不軌接近會場，隨即遭擔任周圍道路警戒的淡水警分局水源派出所副所長藍富順與警員劉軒綸發現李男行跡可疑、神情怪異，疑似有陳抗的動機及行為，員警機警立即趨前攔下，盤查過程中李男還向警方嗆聲說為何要問那麼清楚，你們吃飽撐著嗎？態度十分強硬，員警用警用電腦查詢之下不得了，李男竟然是妨害名譽的通緝犯，成功化解一場擾亂典禮秩序危機之餘，還意外逮獲通緝犯，讓在場的員警們鬆了一口氣。

水源派出所副所長藍富順表示，昨(19日)8時許在中正路與建設街口擔任李前總統追思告別禮拜的周圍道路警戒，發現李男獨自一人揹著背包，不斷徘徊並不時向在場的員警觀望，此舉引起員警的注意力，立即趨前關心，詢問是否要來觀禮，並好心提醒要有邀請卡才能進入會場。李男自稱為愛台愛鄉聯誼會的幹部，特地來追思禮拜會場向李前總統陳情，員警進一步詢問個資，赫然發現李男為妨害名譽的通緝犯，立即通報支援警力帶回偵辦。

李男向警察表示，自己因為沒有住在戶籍地，不曉得被法院通緝，不然不會特意選在警察最多的時候來自投羅網。至於為何要向警察嗆聲吃飽撐著，是因為當下覺得陳情被阻撓，才會口氣不好的向警察嗆聲，真得對警察很不好意思。警方將李男偵詢完畢後，依妨害名譽的通緝案，載至台北地方法院歸案，成功化解一場可能發生的擾亂典禮秩序危機。

(中時 )