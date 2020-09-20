2020太平區第2屆路跑活動9月20日上午熱鬧登場，現場超過千人熱情參與，民政局吳世瑋局長代表市長盧秀燕到場為跑者加油打氣，太平區長許貴芳特別感謝永祺車業大力支持，及假期登山協會與太平區國際青商會的支援，期望以運動紓緩並釋放民眾壓力、增加親子間的互動情誼。

太平區公所和體育會延續去年深受民眾喜愛的路跑活動，並以「幸福桃花源」為本屆路跑主題意象，結合宣導民政局、環保局、運動局及體育總會業務，宣導「低碳～綠能～健康無煩惱」讓民眾透過路跑運動釋放身心靈壓力。

這項活動還邀請辰韻舞蹈班、原舞曲文化藝術團、長億高中爵士舞社及長億國小附設幼兒園等團體表演以炒熱並帶動現場氣氛。現場並舉辦精彩抽獎活動，獎品有高級液晶電視、平板、太平自行車製造廠永祺車業所提供之自行車、涼風扇等獎品豐富。

路跑結果出爐，休閒組第一名郭清照，第二名陳鵬元，第三名林韋志；挑戰組第一名朱瑞欽，第二名柯明昌，第三名蕭家慶。值得一提的是，休閒組第三名林韋志去年參加第一屆路跑活動，為去年第一名；休閒組第二名為居住於太平並就讀豐原高中的陳鵬元。

(中時 )