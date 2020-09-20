英國政府宣布，自28日起，英格蘭民眾拒絕遵守自我隔離者，如果是累犯，最高可能被處以1萬英鎊（約台幣39萬元）。目前政府正與蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭政府洽談，可望讓新規定範圍擴增到全英國。

必須自我隔離者，包括新冠檢測陽性，以及國家醫療保健服務（NHS）追蹤檢測體系認定，具備高風險者。新規定的罰款從初犯的1千英鎊起跳，雇主如果因為員工自我隔離而處分員工，政府也會對雇主開罰。對於自我隔離相關規定，英國目前只採取勸告引導，沒有罰款。

不過新措施也不是只有罰錢，另外將提供一次性的500英鎊款項，給低收入戶。

英國新冠確診近來扶搖直上，光是19日就新增4422確診，首相強森政府因此決定收緊限制。強森強調，這規定就意味著「如果你感染病毒，或曾被NHS檢測和追蹤體系要求隔離，你就必須遵守法律（隔離）。那些選擇無視規定的人，將面臨重罰。」

(中時 )