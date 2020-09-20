澎湖民眾18日於無人島鋤頭嶼意外發現一枚疑似共軍武器漂浮水雷，軍方初步研判已無殺傷力，目前澎湖海象差，未爆彈處理小組無法出海仍待命善後。

位於澎湖南方四島國家海洋公園東吉嶼西北方的無人島鋤頭嶼，以盛產野生紫菜著名；18日劉姓船長等人接受委託開船登島淨灘，一上岸赫然驚見岸際上有一顆直徑約1公尺大小已鏽蝕的不明金屬球體。

經外觀研判疑似水雷，眾人擔心會爆炸，不敢靠近也不敢任意移動，隨即拍下照片並向轄區海巡署第七岸巡隊東吉安檢所報案。

澎湖防衛指揮部20日中午接獲通報，確認非非國軍現有的制式武器，疑似共軍的漂浮水雷，用途是放置於水中阻絕艦艇或潛艇的爆炸武器，同時研判可能是順著洋流或潮汐漂流至鋤頭嶼無人島。

澎防部指出，接獲通報後已緊急動員善後，聯繫海巡署澎湖第八海巡隊協助派艇前往登島，但礙於目前海象差暫時無法成行，軍方未爆彈處理小組以隨即待命出發。

由於近來兩岸關係緊張，中共戰機頻頻越境挑釁，在這敏感時刻又驚傳發現疑似共軍水雷，澎湖民眾人心惶惶。

(中時 )