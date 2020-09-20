台灣明年進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）美豬的議題不斷延燒，而雜誌《科學人》日前在臉書上刊登農委會廣告文，內容竟提到「國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃」，此話讓讀者相當不滿，認為是在踐踏科學人的專業。《科學人》20日緊急發出道歉聲明表示，廣告有違科學精神，已撤下貼文，並退回廣告費。

《科學人》臉書在19日刊登一則農委會廣告，內容寫道，「奇怪，明明政府已經同意開放萊豬，為何國內仍禁用萊克多巴胺呢？答案永遠只有一個，萊豬不好吃啊」，貼文更指出，「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保，為何國內仍禁用呢？當然是為了保有台灣豬競爭優勢，也讓消費者多一種選擇」。

然而，這則貼文卻引起諸多網友反彈，有網友砲轟，「誰會花錢去看政令宣導」，知名農業部落客《lin bay好油》也發文批評，專業、科學為主的科學人竟然替政府宣傳、洗地，國內禁用萊克多巴胺的原因當然不是因為萊豬不好吃，這種回答根本牛頭不對馬嘴。

科學雜誌《科學人》刊登農委會廣告遭罵翻。（摘自臉書《lin bay好油》）

《科學人》臉書刊登廣告引發爭議。（摘自臉書《lin bay好油》）

《科學人》20日緊急發出道歉啟事回應，周末晚間刊登的農委會廣告「萊克多巴胺-國內維持禁用規定」，有違媒體倫理和科學精神，實屬不當，同時，除了撤下貼文之外，廣告費也退回，未來將謹慎提供基於科學事實的資訊，不再接受類似的政令廣告。

【緊急啟事】 《科學人》粉絲團週末晚間刊登的農委會廣告「萊克多巴胺-國內維持禁用規定」，有違媒體倫理和科學精神，實屬不當。我們未能善盡督導之責，在此鄭重道歉，並要求工作團隊撤下此篇發文、退回廣告費。 《科學人》未來將更謹慎，提供給社會大眾基於科學事實的資訊，不再接受類似的政令廣告，也虛心接受各界的監督。 《科學人》雜誌 發行人 王榮文 榮譽社長 曾志朗 總編輯 李家維 由《科學人》粉絲團發佈於 2020年9月19日 星期六

(中時新聞網)