全台最大共融堤坡公園「熊猴森樂園」日前遭民眾投訴，樂園內充斥口罩等垃圾，垃圾桶爆滿無人清理，恐成疾病溫床，新北市議員王威元表示，在他爭取下，平日有24小時專職的保全，假日有5個專職保全、3個清潔人員全力維護安全和整潔。

新北大都會公園「熊猴森樂園」總面積約4公頃，是全台最大共融堤坡特色滑梯樂園，園區以台灣特色動物意象為主軸，將遊戲設施融入堤坡地景，有31座溜滑梯及100組遊具設施，開放以來吸引大批大小朋友遊玩。

新北市議員王威元日前表示，質詢時已要求水利局改善保全抽菸、翹班、私下收費讓攤販擺攤等不良行為，卻爆出「垃圾爆棚」等事，令人質疑「市府螺絲鬆了嗎？」。

王威元近期努力向主管機關高灘處反應後，成功爭取增加人力維護清潔回應。王威元說，據他統計，民眾前往公園嬉戲的時間是下班後和周末，尤其假日都會湧入2、3千人的人次，為了讓大家有更安全和整潔的環境，現在平日有24小時專職的保全，假日有5個專職保全、3個清潔人員，要讓孩子家長們能夠安全、健康的玩樂。

(中時 )