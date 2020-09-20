警政署長陳家欽（右二）、嘉義縣長翁章梁（右一）20日下午前往呂進全靈堂慰問家屬。（張毓翎攝）

警政署長陳家欽（左二）、嘉義縣長翁章梁（左二）分別致贈家屬10萬元、5萬元慰問金。（張毓翎攝）

23年前新北市板橋分局服務警員呂進全，遭歹徒近距離轟腦成為植物人，由家人接回老家嘉義縣照顧，18日上午他在父親和家人陪伴下離世。警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁20日下午前往呂進全靈堂慰問家屬。呂進全大姐呂翠鈴說，這23年來，家人從未後悔讓弟弟走上警察這條路；也感謝縣長、署長及這麼多警察，23年後還來關心她的爸媽。

目前擔任國小校長的呂翠鈴回憶當年弟弟發生此事時，她人在國外，家人根本沒時間告知她，那時是透過報導才知道弟弟發生事情，這23年來，爸媽對弟弟的疼愛從來沒改變過，如今弟弟已經過世，她和妹妹代替弟弟來照顧爸媽，感謝縣長、署長23年後特地還來關心她的爸媽。

呂翠鈴說，家人只想告訴社會大眾，他們從未後悔讓弟弟走上警察這條路，她自己在教育界，因為弟弟這件事情，讓她深信教育一定要發揮它的功能，也希望培育更多跟弟弟一樣優秀的警察；此外，爸媽更一直想表達說，許多因公受傷的警察可能跟他們有一樣的困境，這些需要照顧的夥伴們及第一線的警察同仁，希望他們有更好的裝備來保護人民。

陳家欽、翁章梁等人今日到呂進全靈堂上香悼念、慰問呂進全的爸媽，並分別致贈家屬10萬元、5萬元慰問金。陳家欽難過說，呂員這麼年輕就發生這種事情，這次前來弔唁，也代表警察同仁對呂員這位英勇的警察，致上最高的敬意，後續警方會全力協助呂員後事，請家屬節哀。

(中時 )