統一獅強打球星林安可今年是第一個完整球季，專注在打擊後繳出驚人成績，但近1個月來打擊狀況明顯下滑，原本位居全壘打王，也因為1個月沒開轟，將位置拱手讓人，不過代總教練林岳平希望他面對低潮，願意給他空間調整。

林安可今年球季前3個月打擊率破3成50，不過7月開始走下坡，原本以26轟穩居全壘打王，不過上次開轟已是8月21日，這期間被朱育賢超車，且打擊率下滑到僅1成89。

「打不好沒關係，球隊還有辦法贏球，所以不用針對他打不好。」林安可打擊率驟降，林岳平認為因此將他留在板凳反而不是好事，「讓他面對、學習才重要，他也曾在球隊低潮時一人扛起火力，現在有其他選手補上來，所以不用對他苛責，會給他空間、時間去面對。」

林岳平認為，雖然林安可過去沒專職當過打者，這也是他第一個完整球季，不過體力並非打擊表現下滑的原因，「純粹久了一直期待自己，加上球隊又在競爭期，很想貢獻力量。」

餅總認為大家焦點會放在林安可很久沒開轟、沒在關鍵時建功，他自己也很急，所以也會短打、作戰等等，希望能有打擊貢獻，另一個角度來看也是好現象，「他也很努力要走出來，現階段不可能把他冰起來，要讓他面對，生涯很長久，不是只有這一季。」

(中時 )