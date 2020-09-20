佩甄20日擔任妙管家新品一日店長，她笑稱剛結婚時，跟老公王祚軒曾因襪子吵架，對方老是將襪子反過來，後來乾脆不管他。她讚老公會幫忙做家事，對於他赴陸2個月拚事業，覺得很不捨，連小孩都已習慣老爸在身邊，她也不習慣老公離開自己2個月，「真的是最久的一次，周遭朋友都約我出去，就怕我多想」。談到黃鴻升（小鬼）驟逝，她忍不住淚崩，「小鬼〈千分之一〉一直在我的最愛歌單，這兩天聽到就淚崩，我在靈堂有跟他說：『謝謝你帶給大家歡樂，你一直是我孩子的榜樣。』」

佩甄表示：「兩個小孩都是《綜藝玩很大》忠實觀眾，那天我2個小孩在學校就知道消息，回來很悲傷又震驚，他真的是我兩個小孩的偶像，謝謝他帶給我小孩的正面能量，靈堂那天我還特別寫了小卡片。」她赴靈堂致意時，大家靜靜陪伴小鬼家屬，「大家沒辦法講話，看到鬼哥的爸爸、妹妹，沒辦法去形容那種失去，真的無法想像」。

佩甄感謝小鬼帶給大家歡樂。（吳維書攝）

佩甄有對小孩解釋小鬼離開的真正原因，並提醒小孩：「你們身體要保持健康，為什麼我們每次分別都要啾咪跟說I Love you，因為哪天如果我真的不在了，你們還是能記得媽媽的親吻跟愛。」她提及若未來舉辦小鬼追思音樂會，她會帶小孩去為小鬼送別，「希望他們繼續看《玩很大》，聽鬼哥的歌，用這種方式去紀念他，他真的留下好多作品，包含好多歌跟戲劇，我昨天在靈堂看到他的好多影片，真的很有感觸，雖然很悲傷，但我們仍要轉換心情，日子還是要過」。

(中時 )