子瑜穿上高中制服，裙子明顯比多賢短。(圖／翻攝自TWICE的YouTube)

近來因為新冠肺炎疫情的關係，藝人多選擇直播或拍影片和粉絲互動，南韓人氣女團TWICE也透過實境秀，一解粉絲思念，最新一集她們全穿上制服，化身高一新生，而子瑜的裙子明顯比其他團員短很多，一雙筆直長腿全都露，但也讓粉絲捏把冷汗。

TWICE實境節目《TIME TO TWICE－TDOONG High School》第一級近日播出，全員都回到17歲，假裝是同班同學，而子瑜不僅話變多，還鼓起勇氣選班長，和多賢競爭，她上台替自己拉票時，還約定當選後，會教大家跳舞。

子瑜辣露腿根，一雙長腿相當吸睛。(圖／翻攝自TWICE的YouTube)

雖然最終輸給多賢，但她仍當選副班長，可愛呆萌模樣，讓粉絲都直呼都可愛。不過，雖然她和團員穿上同樣的高中制服，她的裙子卻明顯小一號，一站起來短度直逼大腿根部，雖然有穿安全褲避免曝光，不過一雙長腿仍全都露。

而子瑜今(20日)也抽空開直播，透露因為疫情的關係，中秋節沒辦法回家過節，但她會和朋友和成員一起度過，她也和CLC香港成員Elkie(莊錠欣)和(G)I-DLE台灣成員葉舒華相約當天一起吃月餅。

(中時新聞網)