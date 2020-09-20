中社花市連續3年栽種「火焰雞冠花」，今年花況比往年來的好，來訪遊客大讚媲美日本掃帚草。（王文吉攝）

黃澄「火焰雞冠花」搭配遠方火燄山遼闊背景，別具北國蕭瑟感。。（王文吉攝）

中社花市連續3年栽種「火焰雞冠花」，今年花況比往年來的好，來訪遊客大讚媲美日本掃帚草。（王文吉攝）

艷紅「火焰雞冠花」花色搶眼，拍攝人物容易凸顯。（王文吉攝）

黃橙色系火焰雞冠花，羽狀花序猶如飽滿麥穗，別具蕭瑟美感。（王文吉攝）

中秋節將屆，加上國旅爆發，中社花市烤肉假日訂位爆滿。（王文吉攝）

防疫期間無法暢遊世界各國，台中中社花市種植大片「火焰雞冠花」，目前正值盛開之際，羽狀花序整片迎風搖曳，媲美日本掃帚草美景，花期持續到10月底。艷紅花色搭配月亮、白色鋼琴入鏡，場景浪漫，而黃澄花色搭配遠方火燄山遼闊背景，別具北國蕭瑟感。

花農賴浚萌表示，中社花市連續3年栽種紅色及黃色「火焰雞冠花」，今年面積擴大至千坪左右，受惠氣候穩定，也沒有風災，花況比往年來的好；由於花色鮮豔搶眼，來訪遊客大讚媲美日本掃帚草，堪稱「全台獨有美景」。

火焰雞冠花另有黃橙色系，羽狀花序猶如飽滿麥穗，搭配遠方火炎山背景，別具蕭瑟美感。賴浚萌說明，一般草花種植1個多月即會開花，但「火焰雞冠花」約需2個半月，現正進入盛花期，怎麼拍都好看啦！花期可至10月底。

中秋節將屆，加上國旅爆發，中社花市烤肉假日訂位爆滿。賴浚萌說，原本園區提供80桌可容約800人，最近團客預約大增，趕緊加至100桌因應，烤肉每人收費350元，加送賞花門票，也有遊客自備點心入園野餐。

(中時 )