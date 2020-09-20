國際信評機構惠譽評等確認台灣的長期外幣發行人違約評等為「AA-」，展望穩定。台灣評等的支持因素在於，外部融資穩健﹑宏觀經濟政策體系強健﹑經營環境具競爭力﹑且治理水平高。

惠譽評等指出，台灣在新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊下依然保持上述優勢。台灣評等的主要限制因素在於：人均收入相對於「AA」評等區間的中位水平較低；與中國大陸之間的複雜關係導致經濟和政治震盪的可能性上升。

台灣是今年全球經濟體中表現優異者之一，主要是因為其未採取大規模封鎖措施即得以遏制疫情在當地蔓延。 2020年上半年台灣的實質GDP增長0.8％，而惠譽預計2020年下半年經濟逐漸復甦將令台灣的GDP全年增速達1％，遠高於目前評等處於「AA」區間的經濟體的該指標中位數：-7.1％。

惠譽預計，得益於台灣政府的經濟紓困措施以及台灣企業在中美貿易緊張局勢下持續將資金匯回台灣並將生產活動轉至台灣，台灣當地需求將繼續改善。此外，台灣當地旅遊業的複甦應能部分抵消國際遊客驟的影響。全球需求的逐漸回升將繼續支持台灣的資訊與通信科技（ICT）設備和電子產品出口。

惠譽指出，台灣在全球高科技製造業供應鏈領域的競爭力應有助於其2021年經濟增長，這符合惠譽對明年經濟增速將升至3％的預期。台灣與中國大陸的產業價值鏈和市場均有交集，因此，若全球貿易政策的驟變對技術領域產生影響，亦將令台灣受到影響。

(旺報 )