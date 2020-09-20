美國政府對原訂對WeChat(微信國際版）和TikTok（抖音國際版）的禁令在9月20日生效，但TikTok交易案已露曙光，WeChat仍面臨被禁問題。騰訊公司日前已決定將WeChat改名為WeCom，試圖以此躲避美國政府禁令。但許多網友認為騰訊此舉將徒勞無功，改什麼名字都會受制裁。

《美國之音》報導，大陸騰訊公司已在美國禁令生效之前將WeChat（微信國際版）的應用程式更名為WeCom，作為WeChat的潛在替代者。美國商務部的公告稱，為了保護美國國家安全，9月20日之後兩WeChat在美國還會保留部分功能，但其功能將會弱化，不能更新。平臺上的交易活動也在禁令覆蓋範圍之內。

報導說，據美國專利及商標局的記錄，騰訊為微信改名的商標註冊發生在8月19日。《路透》引述騰訊公司兩位元消息人士稱，WeCom不在美國對WeChat相關交易禁令的範圍內。不過，騰訊似乎沒有積極推廣WeCom，下載量也沒有激增。騰訊不願回覆媒體提出的問題。

微信是大陸騰訊公司於2011年初推出的一款支援Android以及iOS等移動作業系統的即時通信軟體。它同時具備短信、社交媒體、支付功能等服務，被稱為超級應用程式，包括了大陸網民日常生活的方方面面，總用戶量據稱超過10億。

報導說，在美國微信被華人廣泛使用，是他們跟親朋好友交流的主要社交媒體平臺之一。據分析公司Apptopia的資料，微信在美國平均每天有1900萬活躍用戶。

有推特網友對騰訊新註冊的WeCom軟體不以為然，網友認為，「騰訊無論把微信改成什麼名字也一定受到制裁！不信就走著看！」也有網友問騰訊，你以為「換個馬甲人家就不認識你了？」

另有大陸網民稱，「搞一個WeCom號稱企業版，如果還禁WeCom可以再改WeTalk，實在不行還有好多名字可以用，比方說WeTalk！WeFlow！WeLink！WeLine！WePop！」另有網友表示，「改個名字微信在美國就能用了屬實扯淡，如果美國政府這麼蠢了，那咱不待也罷，侮辱智商，TikTok還費這勁？直接TikDick繼續用就得了。」

(中時新聞網)