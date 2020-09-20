新北市林口地區年度最熱鬧的「口福祭」活動，昨(19日)下午在中正路老街熱鬧登場，由醒吾科大沙灘車隊引導踩街，歡樂聲炸翻了老街，踩街隊伍沸騰綿延近半公里，不少商家主動備香案迎駕土地神像，外來遊客摩肩擦踵跟著遊街，老街風華再現。

由醒吾科大地方創生實驗班、林口建成商圈促進會和林口區公所合力舉辦的林口舊街口福祭，今年第三屆舉辦，為延續前兩年創意踩街的傳統，醒吾科大商設系學生不只在主視覺添增添創意，還特別製作了大型的連桿人偶「葫蘆童子」和吉祥物「口福獸」，率領陣頭和民眾一同迎駕土地公。

醒吾科大沙灘車隊帶頭踩街，吸引眾人目光，整條中正路老街為之沸騰。(醒吾科大提供)

抽獎晚會由醒吾科大表演藝術系助理教授黃智涵(左)及表演藝術系祕書吳函砡(右)詼諧主持，逗樂滿場觀眾，校長陳義文(中)感謝各界支持，讓學生有發揮的舞台，才能共同振興商圈。(醒吾科大提供)

今年活動雖受到疫情影響而延期舉行，不減林口民眾和商家的熱情，遊行期間人潮更擠滿林口舊街，盛況空前。遊行隊伍由醒吾科大師生駕駛沙灘車帶領著林口區的里長們、「孩要幸福一下」夏令營的學童及原住民團體，從永善寺踩街繞境為大家祈福，以歡樂的氣氛引領土地公來入座作客。

醒吾科大表演藝術系和流行音樂創作學程師生，除了在活動途中為民眾帶來豐富的表演以外，還特別為了此活動創作了主題曲「來去葫蘆口福祭」，讓林口舊街的傳統在地文化與大學生的年輕活力相互融合，打造出更有特色的林口風景。

口福祭吸引了不少外地遊客，桃園市蘆竹區老人會中山里辦事處主任王前隆，就率領一團30人平均年齡70歲的阿公阿嬤，專程由桃園市赴趕來參與活動。他戲稱這是「千歲團」，全程由醒吾科大觀光休閒系學生導覽老街人文風情及美食特色，團員們個個稱讚醒吾學生熱情又有禮貌。

遊行結束後，口福祭一連串活動拉開了序幕！包括商家們共同籌備的福氣小市集、各種街頭藝人的表演，和為孩童們準備的「童畫舊街」手作活動，晚會在今年新蓋好的林口公有市場舉辦，更有三重客運和百餘家商家們共同籌備的福氣抽獎活動，並由醒吾科大學生現場勁歌熱舞，炒熱氣氛。

醒吾科大校長陳義文特別感謝縣議員蔡淑君的發想，3年前她提議塑造老街，學校則構思如何改變地方，在區長、諸位里長及商圈理事長的促成下，才有今天如此熱鬧的口福祭。連續3年的口福祭活動，在抽獎歡樂聲中圓滿結束，既聯絡在地住戶情感也振興老街商圈生意。

(中時新聞網)