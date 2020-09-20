被喬柯維奇砸爛的球拍。（美聯社）

不到兩個星期前，塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）才在美國網球公開賽因為情緒管力不佳、球誤擊線審遭到取消比賽資格，雖然他說自己因此上了一課，但羅馬網球公開賽他再度於出上情緒暴走，這次他發洩的對象是手中的球拍，被他狠狠砸爛。

喬柯維奇在羅馬站賽事男單8強6比3、4比6、6比3擊退德國選手卡帕菲，第二盤他在被破發、局數被追到3比3平手時，對自己的表現太不滿意，氣到把手中的球拍狠狠砸向紅土場地，球拍當下被他摔爛，他走向休息區換了一支新球拍，也收到主審一次警告。

賽後喬柯維奇說：「這不是我職業網球生涯摔壞的第一支球拍或最後一支球拍。我過去就這樣在場上發洩過情緒，未來或許也還會再這麼做，我也不想這樣，但當情緒來了，事情就這麼發生了。」

喬帥補充：「我想我透過摔拍釋放一些怒氣，這當然不是最好的表達方式，特別是不少年輕選手會注視我的一舉一動，我真的不鼓勵用這種方式抒發情緒。」

不只喬柯維奇，卡帕菲同樣也因為對自己表現失望，在場上對自己大吼了好幾次，第三盤初也因為不當行為被主審警告。

喬柯維奇順利打進男單準決賽，預計今晚8點要和挪威選手魯德（Casper Ruud）爭搶決賽門票；西班牙「紅土之王」2比6、5比7遭阿根廷舒瓦茲曼（Diego Sebastián Schwartzman）淘汰。

(中時 )