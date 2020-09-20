近期進口大蒜因根部帶土邊檢不合格遭卡關，導致5月迄今蒜價飆高讓許多小吃業者叫苦連天，農委會今(20)表示，卡關貨櫃已陸續運至第三國或退回原產國清理，僑委會也請當地台僑協助了解清理情形，進口合格率截至周五已達45％，目前仍在上升，預計蒜價10月可望回跌。

受新冠疫情影響，國際許多商業活動幾近停擺，許多國家實施人流管制造成蒜頭清理人員不足，這次西班牙進口蒜頭邊檢不合格，導致9月依賴進口供應期間大開空窗，蒜價從5月中下旬開始為期3個多月的飆漲讓許多餐飲業者大喊吃不消。

根據農委會農糧署統計，台灣平均整年大蒜消費為6萬多公噸，其中4萬多公噸由國內雲林及彰化生產，分別佔9成及1成，進口量則約2萬公噸，不過今年5月至今蒜頭進口量僅2470公噸，只占去年同期1萬2297公噸的2成。

農委會副主委陳駿季表示，國外受疫情影響清理人力不足，輸出商在人工缺乏下難免會比較馬虎，近期合格率的提高係因為輸出國整理開始加強，卡關貨櫃也陸續拉到第三國家清理，僑委會已請產地及第三國台僑協助了解清理情形，並協助當地貿易商在裝櫃前落實土塊清理，否則退貨成本得不償失。

陳駿季指出，從上周開始蒜頭批發價已維持平穩，也有和業者呼籲批發價不要因為市場缺乏而漫天喊價，並請公平會查證是否有有悖離量價的情況；另外這幾天有7至8個貨櫃檢疫合格即將進到台灣市場，希望在10月蒜價能止漲回跌。

(中時 )