大陸A股上市的國聯證券和國金證券20日下午雙雙發布公告，國金證券控股股東長沙湧金（集團）有限公司（長沙湧金）與國聯證券於9月18日簽署了《股份轉讓意向協議》，長沙湧金擬透過協定轉讓方式將其持有的約7.82％的公司股份轉讓給國聯證券。

公告同時指出，國金證券與國聯證券正在籌畫由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券。雙方於同日簽署《吸收合併意向協定》，本次合併預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

值得注意的是，此次併購若最終成功，也將是A股歷史上首起上市券商合併案例。

雙方表示，經公司向上海證券交易所申請，兩家公司股票自2020年9月21日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

公開資料顯示，截至今年6月末，國金證券總資產為611.74億元(人民幣，下同)，排名行業第31位，國聯證券總資產354.9億元，排在第52位，雙方合併總資產約966.64億元，與排名第19位、總資產1090.61億元的方正證券規模相近。

(旺報 )