封閉停用的阿寶坑垃圾掩埋場，10年內已發生3次大火，臭氣、濃煙飄灰，燒得附近住戶痛批像活在「地獄谷」，這次又狂燒5天後才控制，20日消防隊撤隊，員林市清潔隊現場看守，大火燒出復育的課題，「不能再拖了」，環保局表示將投入埋設沼氣管、掩埋面覆土。

溪州焚化爐建成後，縣內垃圾掩埋場在附近居民抗爭下，都陸續停用，位在員林市的阿寶坑垃圾掩埋場，周遭都是綠色山林，封場後平日不覺有異，但2010年、2016年都發生火災，熊熊烈火席捲山林，無窮無盡燒地燒上10來天，狀況比這次還慘烈，被形容「地獄谷」，卻一直未能徹底復育。

「救救我們的肺啊！」這次大火不僅員林市民受不了，緊鄰芬園等鄉鎮村里更集結抗議，不滿3、5公里外都聞得到塑膠臭味，消防隊員漏夜與火拚命，住戶疾呼「復育不能再拖了！」、「不要再唬弄了！幾年燒一次不是辦法啊」。

員林市長游振雄指出，過去掩埋場封閉，只是簡單覆土，這次會投入埋管讓沼氣分流，目前環保局已經承諾將補助90萬元，不足部分公所也會來編列，不會再讓這把「無名火」再次復燃。

環保局表示，彰化縣共28場掩埋場，14場已經復育，例如北斗槌球場、秀水巨大傢俱修護場，都成復育的典範；埤頭、鹿港東石、溪湖垃圾場則作為光電場，田尾堆肥廠等其中有11場有復育但保留部分空間暫置或轉運垃圾等使用，如阿寶坑垃圾場。

據調查，目前還有3場未封閉、未復育，和美掩埋使用中、溪卅區域掩埋場、福興區域垃圾掩埋場因民眾抗爭臨時停止使用。

環保局長江培根表示，己協助向環保署申請補助，進行沼氣管埋設及掩埋面覆土，後續怎麼綠美化再利用、投入多少經費？將等這波餘火全熄後，現場會勘和地方深入討論。

(中時 )